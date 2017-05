Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. © Patrick Pleul/Archiv

Kriminalität

Lok in Nordhorn zerstört

50 000 Euro Schaden haben unbekannte Täter im Führerhaus einer Lokomotive in Nordhorn angerichtet. Wie die Polizei in Lingen am Mittwoch mitteilte, wurden zahlreiche Bedienelemente in der Bahn zerstört.