Das Kreuzfahrtschiff «Crystal Symphony». © Jens Büttner/Archiv

Schiffbau

Lloyd Werft erwartet "Crystal Symphony" für Großumbau

Die Bremerhavener Lloyd Werft bereitet sich auf den Großumbau des Kreuzfahrtschiffes "Crystal Symphony" vor. In den kommenden Tagen solle ein Team der Werft in Lissabon an Bord gehen, um während der Überführung nach Norddeutschland die Arbeiten vorzubereiten, teilte die Werft am Mittwoch mit.