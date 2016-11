Die Lloyd-Werft in Bremerhaven aus der Luft gesehen. © Ingo Wagner/Archiv

Schifffahrt

Lloyd-Werft erwägt Ausweitung der Kurzarbeit

Bei der angeschlagenen Lloyd Werft in Bremerhaven steht möglicherweise eine Ausweitung der Kurzarbeit an. Dies sei nicht ausgeschlossen, da bislang keine neuen Aufträge in Sicht seien, sagte Betriebsratsvorsitzender Daniel Müller am Montag der Deutschen Presse-Agentur dpa in Bremerhaven.