Unfälle

Lkw verunglückt auf A1: Lange Staus am Bremer Kreuz

Ein Unfall mit einem Lastwagen hat auf der Autobahn 1 bei Bremen zu langen Staus geführt. Der Lkw stieß am Samstag am Bremer Kreuz aus noch ungeklärter Ursache gegen die Leitplanke an der linken Fahrspur, wie die Polizei mitteilte.