Lkw verliert leere Bierflaschen auf Autobahn-Zubringer

Unfälle

Leere Bierflaschen soweit das Auge reicht - ein Sattelzug hat seine zerbrechliche Ladung auf einem Autobahn-Zubringer verloren.

Bremen. Zerbrochene Bierflaschen haben sich nach einem Unfall auf einem Zubringer der Autobahn 1 verteilt. Ein Sattelzug verlor seine Ladung, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Bis in den Morgen hinein musste der Zubringer Arsten in Richtung Bremen gesperrt werden, hieß es. Der Fahrer war in Richtung Bremen unterwegs, als seine Ladung in einer Rechtskurve des Zubringers ins Rutschen geriet. Die Kästen mit Leergut verteilten sich über mehrere Hundert Meter über die Fahrstreifen beider Fahrtrichtungen.

Der Sattelauflieger musste geborgen werden, eine Kehrmaschine säuberte die Fahrbahn. Während der Zubringer stadtauswärts nach einigen Stunden wieder freigegeben werden konnte, blieb er in Richtung Bremen bis zum Morgen gesperrt. Der Fahrer des Lastwagens wurde nicht verletzt. Der entstandene Schaden musste noch ermittelt werden.

dpa