Brände

Lkw in Leer fängt Feuer: Flohmarktladung verbrannt

Ein mit Flohmarktartikeln beladener Lastwagen hat am Donnerstagabend in Leer Feuer gefangen. Verursacht hatte den Brand nach Angaben der Feuerwehr vermutlich ein Grill, der noch warm in den Lastwagen gestellt worden war.