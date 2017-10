Lkw fängt Feuer auf Autobahn: 50 000 Euro Sachschaden

Brände

Ein mit Möbeln beladener Lastwagen ist während der Fahrt auf der A1 auf der Höhe der Anschlussstelle Groß Ippener (Landkreis Oldenburg) in Brand geraten. Der Schaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt.

Groß Ippener. Die Ursache des Feuers sei ein geplatzter Reifen, der heiß gelaufen sei. Die Autobahn musste mehr als drei Stunden voll gesperrt werden und es entstand ein neun Kilometer langer Stau. Drei Feuerwehren waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Löscharbeiten seien schwierig gewesen, da die Ladung immer wieder in Brand geriet, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Brand am Donnerstag gab es keine Verletzten.

dpa