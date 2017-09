Ein Lastwagen steht leicht gekippt auf der Autobahn 31 bei Lingen. © NWM-TV

Lkw fährt mit brennendem Reifen über A31 bei Lingen

Mit einem brennenden Anhängerreifen ist ein Lastwagenfahrer in Niedersachsen bei Lingen mehrere Kilometer über die Autobahn 31 gefahren. Dabei löste er mehrere Brände an der Böschung aus, wie die Polizei Lingen in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.