Blaulicht und die LED-Laufschrift «Unfall» ist an einem Polizeifahrzeug. © H. Hollemann/Archiv

Lkw-Unfall wohl wegen Sekundenschlaf: A7 vollgesperrt

Die Autobahn 7 ist in der Nacht zu Freitag zwischen Evendorf und Egestorf (Landkreis Harburg) in Folge eines Lkw-Unfalls gesperrt worden. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer war der Polizei zufolge in Richtung Hamburg unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.