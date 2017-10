Kriminalität

Lkw-Planen aufgeschlitzt und Ladung gestohlen

Die Abdeckplanen von fünf Lastern sind in der Nacht zu Mittwoch von einem oder mehreren Unbekannten aufgeschlitzt worden. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge wurden Teile der Ladung von zwei der auf einer Raststätte an der A2 in Lehrte (Region Hannover) abgestellten Laster gestohlen. Bei den übrigen drei Lastwagen wurden nur die Planen der Auflieger aufgeschlitzt.