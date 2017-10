Unfälle

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 im Kreis Vechta ist ein Lkw-Fahrer gestorben. Auf der Strecke hatte sich bei Bakum ein Stau angebahnt, den der Mann zu spät sah - er bremste nicht rechtzeitig und fuhr auf einen vorausfahrenden Laster auf, wie die Polizei in Delmenhorst am Dienstag mitteilte.

Bakum. Der Mann wurde in seinem Fahrerhaus eingeklemmt, er starb noch an der Unfallstelle. Insgesamt waren drei Laster in den Crash verwickelt. Ein Lkw war mit Bierflaschen beladen, die bei dem Zusammenstoß auf der Autobahn verteilt wurden.

dpa