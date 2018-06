Hannover

Es wird sich zeigen, wer sich noch bewerben wird", sagte die Vorsitzende Anja Stoeck am Dienstag. Leopold gehört dem Kreisverband Hildesheim an. Stoeck führt die Linkspartei bis zum Parteitag alleine, weil die bisherige Co-Vorsitzende Pia Zimmermann am Wochenende zurückgetreten war. Die Wolfsburger Bundestagsabgeordnete hatte ihren Rücktritt mit Zeitproblemen wegen der Doppelbelastung erklärt. Im September soll erneut eine Doppelspitze gewählt werden. Bei der Landtagswahl hatte die Linke mit 4,6 Prozent den Einzug ins Parlament verpasst.

dpa