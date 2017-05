Anja Stoeck. © Hermann Pentermann/Archiv

Parteien

Linke verabschieden Programm für Wahlkampf

Die Linke will mit einem Schwerpunkt auf sozialen Themen versuchen, in den Niedersächsischen Landtag zurückzukehren. Das Wahlkampf-Programm sei auf dem Landesparteitag in Braunschweig am Samstag einstimmig verabschiedet worden, sagte die Landesvorsitzende Anja Stoeck der Deutschen Presse-Agentur am Abend.