Das Blaulicht eines Funkstreifenwagens. © Jens Wolf/Archiv

Kriminalität

Linke stören Diskussion mit AfD-Politiker

Linke Vermummte haben in Nienburg einen Diskussionsabend mit einem AfD-Politiker gestört. Etwa zehn Personen seien am Mittwochabend in den Veranstaltungsraum der Volkshochschule eingedrungen und hätten linksorientierte Parolen skandiert, sagte eine Sprecherin der Polizei in der Nacht zum Donnerstag.