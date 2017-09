Anja Stoeck und Hans-Henning Adler (Die Linke) präsentieren das Plakatmotiv. © Peter Steffen

Parteien

Linke setzt auf wiederverwendbare Plakate

Die Linke will nach ihrer Abwahl 2013 mit sozialen Themen die Rückkehr in den niedersächsischen Landtag schaffen. Die Partei setzt dabei auf wiederverwendbare Plakate, die nach der Bundestagswahl per Aufkleber für die Wahl in Niedersachsen umgewidmet werden.