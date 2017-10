Wahlen

Die Linke in Niedersachsen hat sich enttäuscht über ihr Abschneiden bei der Landtagswahl gezeigt. "Ministerpräsident Weil hat versucht, uns aus dem Landtag zu halten.

Hannover. Das hat vor allem bei den Wechselwählern Wirkung gezeigt", sagte die Spitzenkandidatin der Linken, Anja Stoeck, am Sonntagabend in Hannover. Fehler im Wahlkampf hätten die Linken nicht gemacht. "Wir haben in der Zeit sogar 300 neue Mitglieder bekommen", sagte Stoeck. Nun wolle die Partei als außerparlamentarische Opposition weitermachen. Die Linke war bisher nur von 2008 bis 2013 im Landtag in Hannover vertreten.

