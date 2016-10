Parteien

Die Bremer Linkspartei hat bei ihrem Landesparteitag über die soziale und politische Lage im kleinsten Bundesland debattiert. Ein Leitantrag des Landesvorstandes mit dem Titel "Soziale Gerechtigkeit für Bremen und Bremerhaven erkämpfen" wurde von den Delegierten mit großer Mehrheit angenommen, sagte eine Sprecherin.

Bremen. Damit kritisierte die Partei unter anderem den Sparkurs der rot-grünen Regierung.

Dieser habe dazu geführt, dass das Bundesland massiv an politischer Eigenständigkeit, sozialer Infrastruktur und demokratischen Teilhabemöglichkeiten verloren habe, hieß es in dem Antrag. Die Folgen für die Bürger seien drastisch. "Bremen ist das Land mit der höchsten Kinderarmut, Bremerhaven die Stadt mit der höchsten Arbeitslosigkeit, die soziale Spaltung nimmt in hohem Tempo zu."

Weitere Themen des Landesparteitages waren die Vorbereitung der Bundestagswahl im kommenden Jahr und strategische Richtungsfragen, wie der Landesgeschäftsführer, Andreas Hein-Foge, mitteilte.

dpa