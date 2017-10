Die Spitzenkandidaten der Partei Die Linke in Niedersachsen, Anja Stoeck und Hans-Henning Adler. © Peter Steffen/Archiv

Linke berät nach verpassten Landtagseinzug über die Zukunft

Nach dem verpassten Einzug in den Landtag in Hannover bespricht die Linke in Niedersachsen ihre Ausrichtung für die kommenden Jahre. Dafür sind etwa 160 Mitglieder in Braunschweig zu einem Landesparteitag zusammengekommen.