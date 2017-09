Polizeiblaulicht. © Patrick Seeger/Archiv

Notfälle

Lingener Polizei hilft frierenden Hurrikan-Opfern

Drei in nächtlicher Kälte ausgesperrten Opfern des Hurrikans "Irma" hat die Polizei in Lingen geholfen. Eine Streifenwagenbesatzung sei in der Nacht auf Donnerstag gerufen worden, weil zwei von der Karibikinsel St. Martin stammende Männer und ein kleiner Junge leicht bekleidet vor dem Haus standen, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte.