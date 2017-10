Lindner macht Wahlkampf in Hannover und setzt auf Bildung

Wahlen

Drei Tage vor der Niedersachsen-Wahl hat Christian Lindner dem niedersächsischen FDP-Vorsitzenden Stefan Birkner den Rücken gestärkt. In Hannover setzte FDP-Chef Lindner erneut auf das Thema Bildung.

Hannover. Um Unterricht zu garantieren, müsse der Bund Kommunen und Lehrer stärker finanziell unterstützen, erklärte Lindner. Es brauche bundesweit mehr Koordination bei der Bildung, um Kindern den Wechsel in eine Schule in einem anderen Bundesland bei einem Umzug zu erleichtern. Eine Reform des Bildungssystems in Deutschlands bezeichnete er als "Schlüsselprojekt" im Bezug auf die Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene.

Getaucht in blaues, gelbes und pinkes Licht sprach Linder gemeinsam mit dem niedersächsischen Spitzenkandidaten Stefan Birkner vor rund 600 Menschen in einem Club in der Landeshauptstadt. "Wir wollen uns um Themen kümmern, die Menschen wirklich bewegen", kündigte Birkner an. Auch die AfD war ein Thema. Auf Bundesebene wolle die FDP mit konkreten Lösungen die Macht der AfD nach vier Jahren einzuschränken, sagte Lindner. "Man macht Rechtspopulisten nur klein, wenn man Probleme klein macht."

Jüngsten Umfragen zufolge wird die FDP im neuen Landtag in etwa gleicher Stärke vertreten sein. 2013 hatte sie 9,9 Prozent erreicht. Das Ziel der FDP ist es, drittgrößte Kraft in Niedersachsen zu werden.

