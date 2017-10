Der Parteivorsitzende der FDP, Christian Lindner. © S. Kahnert/Archiv

Landtag

Lindner kann sich Jamaika in Niedersachsen vorstellen

FDP-Parteichef Christian Lindner kann sich für Niedersachsen ein Jamaika-Bündnis vorstellen, nicht aber eine Ampel. "In meinen Augen wäre eine Jamaika-Koalition eine neue Regierung, die eine neue Politik macht in Hannover." Eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, wo die FDP als kleinster Partner dazukommt, da wäre die Partei nur Mehrheitsbeschaffer, sagte Lindner am Dienstag im Deutschlandfunk.