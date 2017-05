Regierung

Vor dem Hintergrund der Affäre um Auftragsvergaben wird Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) später als geplant zu seiner Asienreise mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) aufbrechen.

Hannover. Während Weil schon an diesem Sonntag nach Peking reise, werde Lies erst am Dienstagabend folgen, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums am Freitag. "Es ist zurzeit wichtig, dass der Minister bei uns im Haus die weiteren Weichenstellungen vornimmt." Lies hatte am Donnerstag seine Staatssekretärin Daniela Behrens (SPD) entlassen, nachdem Ungereimtheiten bei der Vergabe von zwei Aufträgen bekanntgeworden waren.

Die einwöchige Asienreise führt Lies und Weil nach China und Japan. Stationen sind unter anderem Peking, Jinan, Tokio und Tokushima. Thematischer Schwerpunkt ist die Digitalisierung.

dpa