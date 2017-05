Ein Warndreieck mit dem Schriftzug «Unfall» steht auf einer Straße. © Patrick Seeger/Archiv

Unfälle

Lieferwagenfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Lkw

Beim Frontalzusammenstoß mit einem Lastzug ist der Fahrer eines Lieferwagens auf einer Bundesstraße in Laatzen bei Hannover ums Leben gekommen. Aus noch unbekannter Ursache sei der 52-Jährige am Dienstag mit seinem Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in den Lastwagen geprallt, teilte die Polizei mit.