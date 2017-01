Die Luftaufnahme zeigt den Libeskind-Neubau. © Stefan Rampfel/Archiv

Hochschulen

Libeskind-Bau auf dem Weg zur Eröffnung

Nach der aktuellen Terminplanung der Leuphana Universität in Lüneburg kann das neue Hauptgebäude Ende Januar in Betrieb genommen werden. Das teilte ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums in Hannover mit.