Ein Schild "Polizei" ist zu sehen. © Jan Woitas/Archiv

Kriminalität

Leuchtstreifen auf der Jacke verraten Einbrecher

Leuchtstreifen auf der Jacke haben einen Einbrecher in Bremen verraten. Der Mann war am Sonntagabend in eine Kindertagesstätte eingestiegen und hatte zwei Laptops gestohlen.