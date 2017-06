Parteien

Die aus der Alfa-Partei von Bernd Lucke hervorgegangene Partei der Liberal-Konservativen Reformer hat bundesweit nur noch einen Landtagsabgeordneten. Zwei der drei Bremer Parlamentarier wechselten zur Partei "Bürger in Wut" und werden für diese Partei nun auch in der Bürgerschaft des Bundeslandes sitzen.

Bremen. "Der Wechsel ist vollzogen", sagte der Ex-Abgeordnete Klaus Remkes (61) der Liberal-Konservativen Reformer (LKR) am Montag der dpa.

Remkes trat gemeinsam mit seinem Kollegen Piet Leidreiter (52) den "Bürgern in Wut" bei, die damit im Bremer Parlament über drei Abgeordnete verfügen. Letzter verbliebener LKR-Abgeordnete ist damit der stellvertretende Bundesvorsitzender der Partei, Christian Schäfer (53). Der "Weser-Kurier" hatte zuerst über den Wechsel berichtet.

Am Samstag treffen sich die Liberal-Konservativen Reformer in Verden zu ihrem Bundesparteitag. Dabei soll entschieden werden, ob die rund 2000 Mitglieder zählende Partei an der Bundestagswahl teilnimmt oder nicht. Die Partei stellt im Europaparlament fünf Abgeordnete, darunter auch Bernd Lucke, der als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl antreten will.

