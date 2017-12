Ein Containerschiff der Reederei Evergreen fährt auf der Elbe bei Wedel. © Marcus Brandt/Archiv

Prozesse

Letzte Elbvertiefungsklagen: Anwohner wollen mehr Schutz

Am Bundesverwaltungsgericht sind am Mittwoch die letzten Klagen gegen die umstrittene Elbvertiefung mündlich verhandelt worden. Diesmal ging es um Einwände von Immobilienbesitzern in Hamburg-Övelgönne und Blankenese.