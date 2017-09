Das lesbische Ehepaar Claudia und Dorle Göttler (l-r) in ihrem Garten. © Holger Hollemann/Archiv

Gesellschaft

Zwei lesbische Frauen aus der Region Hannover heiraten am 1. Oktober zum dritten Mal: 1998 ließen sich die beiden kirchlich segnen, 2001 als eines der ersten Homo-Paare als Lebenspartnerinnen eingetragen.

Hannover. Dank der Öffnung der Ehe für alle können Claudia und Dorle Göttler jetzt auch endlich ein Ehepaar werden. Am 1. Oktober wollen die beiden Frauen, die am 1. August 2001 als eines der erste deutsche Homo-Paare weltweit Schlagzeilen machten, in Hannover auch als erste heiraten. "Wir haben vor 20 Jahren den Weg gemeinsam begonnen, mit der Ehe wird es einfach rund", sagt Dorle Göttler.

dpa