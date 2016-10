Leute

Sängerin Lena Meyer-Landrut lässt sich nach eigenen Worten ungern die gute Laune verderben. "Man sollte die Welt auf sich zukommen lassen, am Ende wird schon alles gut werden", beschrieb die 25-Jährige ihre Lebensphilosophie in einem Interview mit der "Berliner Morgenpost" (Freitag).

Berlin/Hannover. Es sei gesünder, "fröhlich und glücklich zu sein, die Dinge nicht zu ernst zu nehmen". Meyer-Landrut wirbt in dem Interview für den Kinofilm "Trolls", der vergangene Woche in den deutschen Kinos anlief. In dem US-Animationsfilm spricht und singt sie die Rolle der rosafarbenen Trollprinzessin Poppy. Mit der habe sie auch sonst einiges gemeinsam, findet Meyer-Landrut: "Regenbogen-Cupcakes, Glitzer, Glitzer!"

