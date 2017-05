Das Schild des Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. © Philipp Schulze/Archiv

Prozesse

Leinenpflicht in Oldenburg bleibt

Die Anleinpflicht für Hunde in Oldenburg ist rechtens. Das habe das niedersächsische Oberverwaltungsgericht am Mittwoch entschieden, teilte eine Sprecherin in Lüneburg mit.