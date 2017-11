Unfälle

Leichtverletzte bei Geisterfahrer-Unfall auf Autobahn 7

Bei einem Unfall mit einem Geisterfahrer sind am Dienstagmorgen auf der Autobahn 7 bei Bad Hersfeld zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Ein 68 Jahre alter Fahrer war aus zunächst unbekannten Gründen am Hattenbacher Dreieck entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn aufgefahren, wie ein Polizeisprecher in Fulda sagte.