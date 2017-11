Leichenfunde in Niedersachsen lassen Polizei rätseln

Kriminalität

Schreckliche Funde in Niedersachsen: Am Wochenende wurden in Delmenhorst und Hannover zwei Tote gefunden. In beiden Fällen gibt es viele offene Fragen.

Hannover/Delmenhorst. Zwei Leichenfunde am Wochenende geben niedersächsischen Fahndern Rätsel auf. Die Hintergründe sind für die Ermittler in beiden Fällen noch unklar. Die erste Leiche wurde in Delmenhorst gefunden. Nach Angaben der Polizei ist dort in der Nacht von Freitag auf Samstag eine 51-Jährige getötet worden.

Schauplatz der Tat war demnach ein ehemaliger Rangierbahnhof. Die näheren Umstände seien noch nicht bekannt, teilte die Polizei mit. Auch am Sonntagnachmittag gab es keine neuen Erkenntnisse.

In der Nacht darauf starb ein etwa 40 Jahre alter Mann in Laatzen bei Hannover. Auch dieser Fall ist rätselhaft, am Sonntag war noch nicht einmal zweifelsfrei geklärt, wer der Tote ist. Passanten hatten die Leiche am Morgen gegen 06.30 Uhr am Messebahnhof gefunden, als die erste Bahn am Sonntag einfuhr. Der Tote lag auf einer Treppe zwischen zwei Bahnsteigen. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass dort Blut gefunden wurde. Ob es sich um einen Unfall oder ein Verbrechen handelt, war aber völlig unklar.

dpa