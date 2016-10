Eine Kelle mit der Aufschrift "Einsatz Feuerwehr". © Armin Weigel/Archiv

Brände

Leiche nach Brand in Mehrfamilienhaus in Emden gefunden

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Emden ist am Sonntag eine Leiche gefunden worden. Zur Identität konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.