Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/Archiv

Kriminalität

Leiche in Hille gefunden: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Die Polizei hat die Leiche eines vermissten 30-Jährigen in einer Scheune in Hille bei Minden gefunden und sucht nun nach einem 51-Jährigen. Der Mann sei dringend tatverdächtig, den Mann aus Niedersachsen getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagabend mit.