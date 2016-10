Kriminalität

Wo ist der goldene Ring, mit dem Schauspielerin Maria Furtwängler am Montag vom Presseclub Hannover ausgezeichnet werden soll? Die Polizei tappt nach dem Diebstahl im Dunkeln. Immerhin beruhigt der Verein: im schlimmsten Fall gibt es Ersatz für den Leibniz-Ring.

Hannover. Vermutlich wäre sogar Maria Furtwängler als "Tatort"-Ermittlerin Charlotte Lindholm in diesem Fall ratlos: Kurz vor der Auszeichnung der Schauspielerin mit dem Leibniz-Ring des Presseclubs Hannover bleibt das Schmuckstück verschwunden. Der bei einem Einbruch gestohlene Ring sei nicht wieder aufgetaucht, bestätigte die Polizei Hannover am Sonntag. Außerdem waren 16 weitere Goldringe entwendet worden, die Goldschmiede für den Ringwettbewerb zu der Auszeichnung eingereicht hatten. Die als "Tatort"-Kommissarin bekannte Furtwängler (50) soll den seit 1997 verliehenen Ehrenring am Montag vor allem wegen ihres Einsatzes gegen Gewalt gegen Kinder erhalten.

Was für ein Ring an Furtwängler überreicht wird, ist aber noch offen. Der Presseclub setzte nach dem Diebstahl 5000 Euro als Belohnung aus, allerdings fehlte zunächst jede Spur von den Dieben - und von den insgesamt 16 gestohlenen Ringen. "Wenn der Ring bis Montag nicht da ist, haben wir einen attraktiven Ersatz", sagte der Vorsitzende des Vereins, Jürgen Köster. So habe der Preisträger von 2001 angeboten, seinen Ring leihweise zur Verfügung zu stellen.

Aber: "Noch hoffen wir, dass morgen Abend der Ring für Frau Furtwängler gefunden wird", sagte Köster. Er sagte, er habe mit der Preisträgerin telefoniert, die "ganz betrübt" über den Diebstahl sei.

Mit dem Ehrenring zeichnet der Presseclub Persönlichkeiten und Institutionen aus, die sich aus Sicht des Vereins durch herausragende Leistungen ausgezeichnet haben. 2015 erhielt Peter Maffay die Auszeichnung, weitere Preisträger waren Rita Süssmuth (2014), der Thomanerchor Leipzig (2012) sowie Regisseur Sönke Wortmann (2006). Die Auszeichnung ist nach dem Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz benannt, der Ende des 17. Jahrhunderts in Hannover wirkte.

dpa