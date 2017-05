Schulen

Der diesjährige Zeitplan für die Abiturprüfungen in Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch bedeutet aus Sicht des niedersächsischen Philologenverband für die Lehrer eine unzumutbare Arbeitsbelastung.

Hannover. Eine Vollzeitlehrkraft müsse derzeit eine Wochenarbeitszeit von 80 Stunden leisten, kritisierte der Vorsitzende des Verbandes, Horst Audritz, am Dienstag.

Dies sei ein Verstoß gegen alle arbeitzeitrechtlichen Vorschriften. Schon vor Monaten habe der Philologenverband Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) auf die enge Terminplanung hingewiesen und Abhilfe gefordert. Die Ministerin sei aber untätig geblieben.

Niedersachsen hat sich bei den Prüfungen in den vier Fächern einem Pool von mehreren Bundesländern angeschlossen. Daher müssen die Abiklausuren in einem bestimmten zeitlichen Rahmen geschrieben werden. Dieser ist für die niedersächsischen Schulen wegen der frühen Osterferien in diesem Jahr ungünstig.

dpa