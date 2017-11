Lehrergewerkschaft fordert SPD und CDU zu Reformen auf

Schulen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Niedersachsen hat zu Beginn der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU eine Weiterentwicklung der bisherigen Reformen gefordert.

Hannover. "Die GEW erwartet ganz klar den weiteren Ausbau des Ganztagsunterrichts, die fortgesetzte Förderung der Gesamtschulen, die Beibehaltung von G9 beim Abitur und Schritte zu einer gelingenden Inklusion", sagte die Landesvorsitzende Laura Pooth am Freitag in Hannover. Auch müssten alle Lehrkräfte auf dem Niveau der Gymnasiallehrer bezahlt werden. Gerade in Zeiten des Lehrkräftemangels müsse die Politik aktiv werden, um die dringend benötigten Fachkräfte zu gewinnen, sagte Pooth.

Nach der Landtagswahl am 15. Oktober verhandeln SPD und CDU derzeit über eine Große Koalition. Das Thema Bildungspolitik gilt dabei als schwierig, da die Positionen beider Parteien relativ weit auseinanderliegen.

dpa