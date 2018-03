Lehrer lernen Einsatz digitaler Medien im Unterricht

Schulen

Tablets und Smartphones sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die große Koalition will Deutschland deshalb zum einem "starken Digitalland" machen. Im Schulunterricht ist der Einsatz digitaler Medien jedoch oft die Ausnahme.

Oldenburg. Das will die zweitägige bundesweite Lehrerfortbildung "Mobile.Schule" an der Universität Oldenburg ändern. Dort zeigen Pädagogen und Schüler nach Angaben der Veranstalter in rund 130 Workshops, wie sie die digitalen Medien im Klassenzimmer einsetzen. In Vorträgen und Diskussionen können sich die 800 Teilnehmer aus ganz Deutschland darüber informieren, wie zeitgemäße digitale Bildung an Schulen aussehen kann.

dpa