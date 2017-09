Eine Tafel in einem Klassenraum einer Schule. © Patrick Pleul/Archiv

Lehrer: In der Regel kein Einsatz an mehr als zwei Schulen

Pädagogen an Niedersachsens inklusiven Schulen sollen in der Regel an nicht mehr als zwei Schulen eingesetzt werden. Das sieht eine am Dienstag in Hannover vorgestellte Dienstvereinbarung zwischen dem Kultusministerium und dem Schulhauptpersonalrat vor.