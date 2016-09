Unfälle

Leerer Bus in Flammen: Fahrer rettet sich rechtzeitig

Auf dem Weg nach Niedersachsen ist am Mittwoch ein Reisebus in Petershagen (Kreis Minden-Lübbecke) in Flammen aufgegangen. Der Busfahrer konnte sich laut Mitteilung der Polizei rechtzeitig aus dem leeren Fahrzeug retten.