Gleise der Deutschen Bahn sind zu sehen. © Boris Roessler/Archiv

Kommunen

Leer feiert modernisierten Bahnhof

Mit einem Bahnhofsfest wird in Leer am Montag (22. Mai) der Abschluss der Modernisierung der Station gefeiert. Unter anderem wurden die Bahnsteige für einen bequemeren Einstieg in die Züge erhöht, die Bahnsteigdächer und die Treppen saniert sowie eine neue Unterführung mit zwei Aufzügen geschaffen.