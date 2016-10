Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/ Archiv

Kriminalität

Lebensgefährte verprügelt Mutter: Kind alarmiert die Polizei

Ein Elfjähriger hat die Polizei gerufen, weil seine Mutter von ihrem Lebensgefährten massiv geschlagen und getreten wurde. Die 33-jährige Frau und der Mann waren stark alkoholisiert als die Beamten am Wochenende in der Wohnung in Goslar eintrafen.