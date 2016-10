Kriminalität

Lebensgefährte verprügelt Mutter: 11-Jähriger ruft Polizei

Weil der Lebensgefährte seine Mutter verprügelte, hat ein 11 Jahre alter Junge in der Nacht zum Samstag in Goslar die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der Beamten randalierte der 44-Jährige in der Wohnung weiter.