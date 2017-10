Eine Expertin kontrolliert einen fertigen Angelköder. © Karlheinz Schindler/Archiv

Tiere

Lebende Köder zum Fischen verwendet: Polizei ermittelt

Unbekannte haben im emsländischen Haren lebende Fische als Angelköder verwendet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, legten die Täter in einem Hafenbecken drei Angelschnüre mit Haken und Gewicht aus, an denen lebende Fische als Köder aufgesteckt waren.