Unfälle

Lastzug überrollt Fußgängerin vor den Augen vieler Schüler

Vor den Augen zahlreicher Schüler hat ein Lastzug in Hannover eine 49 Jahre alte Fußgängerin überrollt und tödlich verletzt. Der 40-Tonner erfasste die Frau am Freitag aus noch ungeklärtem Grund an einem Fußgängerüberweg, teilte die Polizei mit.