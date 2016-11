Unfälle

Ein mit 18 Tonnen Weizen beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 39 bei Braunschweig umgekippt. Der 45 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall am Montag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Braunschweig. Die Ladung verteilte sich auf einer Länge von 50 Metern über die gesamte Fahrbahn. Auch Dieselkraftstoff lief aus.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann zu schnell auf die Autobahn aufgefahren. Das Fahrzeug kam in der Kurve ins Schlingern und kippte schließlich auf die Seite. Der Fahrer wurde im Führerhäuschen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die A39 wird wegen der Aufräumarbeiten laut Polizei in Richtung Norden noch bis zum Abend gesperrt sein. In der Gegenrichtung war am Nachmittag bereits eine Spur wieder befahrbar.

dpa