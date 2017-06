Verkehr

Ein Tankauflieger mit 22 Tonnen Paraffin hat in der Nacht zum Freitag in der Lüneburger Heide Feuer gefangen. Der Lastwagen habe auf einem Parkplatz bei Bockel gestanden, teilte die Polizei mit.

Bockel. Die Feuerwehr musste den Tank aufschneiden, um an den Brand in der Isolierung zu gelangen. Nach dem Löschen konnte die Ladung in einen anderen Auflieger umgefüllt werden. Heißes Paraffin gilt als Gefahrgut, es wird als Brennstoff, in Pflegeprodukten und in der Konservierung verwendet.

dpa