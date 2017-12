Unfälle

Ein Mann ist mit seinem Lastwagen auf der B402 bei Meppen (Landkreis Emsland) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt.

Meppen. Er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Laster war am Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Teile der Ladung des Lastwagens verteilten sich an der Unfallstelle. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten laut Polizei neun Stunden an, die Bundesstraße war währenddessen voll gesperrt.

dpa