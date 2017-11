Polizeikelle "Halt - Polizei". © Franziska Kraufmann/Archiv

Verkehr

Lasterfahrer über drei Promille in Braunschweig unterwegs

Einen Lkw-Fahrer mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut hat die Polizei in Braunschweig aufgegriffen. Eine Autofahrerin habe einen Sattelzug gemeldet, der Schlangenlinien fahrend in Richtung Stadt unterwegs gewesen sei, teilte die Polizei am Freitag mit.