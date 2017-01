Unwetter

Starke Schneefälle im Oberharz haben zu erheblichen Verkehrsproblemen geführt. Am Torfhausberg der Bundesstraße 4 haben sich nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen zahlreiche schwere Lastwagen quer gestellt.

Torfhaus. Ohne Schneeketten seien die Steilstücke der Straße für Lkw derzeit nicht passierbar, sagte ein Polizeisprecher in Goslar. Die Ordnungshüter lassen deshalb auf der B4 vorerst keine schweren Fahrzeuge mehr in die Oberharz fahren. Das Gefälle am Torfhausberg beträgt zum Teil zehn Prozent. Torfhaus liegt rund 800 Meter über dem Meeresspiegel.

dpa